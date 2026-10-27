Wyraźna zmiana w pogodzie. Nie tego spodziewali się Polacy

Nowa prognoza pogody dla Polski

Początkowo prognoza pogody na ostatni tydzień października nie napawała optymizmem. IMGW wskazywał, że w środku tygodnia dominować będą opady deszczu i zrobi się chłodniej. Aktualizacje wyglądają lepiej! Zacznijmy jednak od nocy z 27 na 28 października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

Na południowym wschodzie i wschodzie, a także na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. W drugiej połowie nocy lokalnie na południowym wschodzie i wschodzie słabe opady mżawki, a nad ranem na Pomorzu Zachodnim możliwe słabe opady deszczu.

W wielu miejscach silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Najdłużej gęsta mgła, miejscami ograniczająca widzialność do 100 m, będzie utrzymywać się we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany.

Temperaturę minimalną od -1 do 3 stopni w pasie od Suwalszczyzny i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Śląsk. Cieplej ma być na północnym zachodzie, wybrzeżu i na południowym wschodzie od 4 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie w dolinach i kotlinach karpackich około -3 stopni Celsjusza.

A w ciągu dnia? Jest szansa na przyjemną wersję jesieni, zwłaszcza na południu kraju.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 28 października

Jak już wspominaliśmy wyżej, w prognozach na najbliższe godziny jest znacznie mniej deszczu niż w tych, które analizowaliśmy na początku tygodnia. Nie oznacza to jednak, że w środę nie przydadzą się parasole. W wielu miejscach widoczność będzie ograniczona, na co powinni zwrócić uwagę uczestnicy ruchu drogowego!

- Przed południem w wielu miejscach na wschodzie i południowym wschodzie, a rano także na północy, w centrum i na południowym zachodzie, silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Powoli przemieszczające się z zachodu na wschód słabe opady deszczu. Lokalnie słabe opady deszczu lub mżawki także na południowym wschodzie i wschodzie - wylicza IMGW w prognozie na 28 października.

Na środek tygodnia synoptycy nie zapowiadają silniejszych podmuchów wiatru. W południowych województwach jest szansa na więcej akcentów słonecznych!

Prognozowane temperatury maksymalne na 28 października:

Katowice, Łódź, Warszawa, Lublin - 13-14 stopni

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Poznań, Białystok, Opole, Kraków - 12 stopni

Toruń, Bydgoszcz, Suwałki, Szczecin, Rzeszów, Wrocław - 11 stopni

Gdańsk, Koszalin - 10 stopni

Coraz niższe temperatury w całej Europie, a szczególnie na północy! Oto prognoza temperatury powietrza na 10 dni w Europie. #imgw #modele #temperatura #jesień https://t.co/KzklgvTuOh— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 27, 2026