Wyraźna zmiana w pogodzie. Nie tego spodziewali się Polacy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-27 16:22

IMGW podał najnowszą synoptyczną prognozę pogody na środę (28 października 2026) dla Polski. Jest ona zdecydowanie lepsza od tej, którą analizowaliśmy na samym początku tygodnia. Eksperci zapowiadają mniej deszczu, za to więcej słońca i przyjemniejsze temperatury. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie zobaczymy ładną wersję jesieni.

Ciemne, gęste chmury na niebie, przez które przebija się jasne światło słońca. O prognozie IMGW przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Słońce częściej przebija się przez chmury. Nowa prognoza pogody / zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza pogody dla Polski

Początkowo prognoza pogody na ostatni tydzień października nie napawała optymizmem. IMGW wskazywał, że w środku tygodnia dominować będą opady deszczu i zrobi się chłodniej. Aktualizacje wyglądają lepiej! Zacznijmy jednak od nocy z 27 na 28 października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

  • Na południowym wschodzie i wschodzie, a także na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. W drugiej połowie nocy lokalnie na południowym wschodzie i wschodzie słabe opady mżawki, a nad ranem na Pomorzu Zachodnim możliwe słabe opady deszczu.
  • W wielu miejscach silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Najdłużej gęsta mgła, miejscami ograniczająca widzialność do 100 m, będzie utrzymywać się we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany.
  • Temperaturę minimalną od -1 do 3 stopni w pasie od Suwalszczyzny i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką i Świętokrzyską, po Śląsk. Cieplej ma być na północnym zachodzie, wybrzeżu i na południowym wschodzie od 4 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie w dolinach i kotlinach karpackich około -3 stopni Celsjusza.

A w ciągu dnia? Jest szansa na przyjemną wersję jesieni, zwłaszcza na południu kraju.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 28 października

Jak już wspominaliśmy wyżej, w prognozach na najbliższe godziny jest znacznie mniej deszczu niż w tych, które analizowaliśmy na początku tygodnia. Nie oznacza to jednak, że w środę nie przydadzą się parasole. W wielu miejscach widoczność będzie ograniczona, na co powinni zwrócić uwagę uczestnicy ruchu drogowego!

- Przed południem w wielu miejscach na wschodzie i południowym wschodzie, a rano także na północy, w centrum i na południowym zachodzie, silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Powoli przemieszczające się z zachodu na wschód słabe opady deszczu. Lokalnie słabe opady deszczu lub mżawki także na południowym wschodzie i wschodzie - wylicza IMGW w prognozie na 28 października.

Na środek tygodnia synoptycy nie zapowiadają silniejszych podmuchów wiatru. W południowych województwach jest szansa na więcej akcentów słonecznych!

Prognozowane temperatury maksymalne na 28 października:

  • Katowice, Łódź, Warszawa, Lublin - 13-14 stopni
  • Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Poznań, Białystok, Opole, Kraków - 12 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz, Suwałki, Szczecin, Rzeszów, Wrocław - 11 stopni
  • Gdańsk, Koszalin - 10 stopni
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