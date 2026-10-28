Uderzenie zimna to nie wszystko. Prognozy nie zostawiają nadziei. Oto, co mówią eksperci

Prognoza IMGW na 29 października

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w czwartek 29 października zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i zachodzie. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. W górach możliwy śnieg.

- Na szczytach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego słabe opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu – podaje IMGW.

Trzeba będzie również uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na termometrach maksymalnie od 8°C do 12°C.

- Wiatr słaby, okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na wschodzie i południowym wschodzie także północny - czytamy na stronie IMGW.

Noc z czwartku na piątek 29/30 października

Z ustaleń IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek 29/30 października zachmurzenie również będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Na szczytach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego słabe opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach powyżej 1800 m n.p.m. słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu – informują eksperci.

W nocy lokalnie może wystąpić silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m.

- Temperatura minimalna od 5°C do 9°C, chłodniej na terenach podgórskich i miejscami na południowym zachodzie około 3°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych, na północy także zachodni.