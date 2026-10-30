Już wszystko jasne! Podali szczegółową prognozę pogody na Wszystkich Świętych. 1 listopada nie tylko deszcz i chłód

Szczegółowa prognoza pogody na Wszystkich Świętych

W ostatnich dniach regularnie przekazywaliśmy czytelnikom aktualizacje w prognozach pogody na Wszystkich Świętych. IMGW podał szczegóły. Na 2 dni przed 1 listopada można już powiedzieć, że takie warunki najpewniej będą towarzyszyć Polakom.

- Za wyjątkiem Pomorza i Warmii miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Wiatr słaby, na południu okresami umiarkowany - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Uprzedzając pytania - na terenach nizinnych specjaliści od pogody nie spodziewają się śnieżnych akcentów. Nie będzie też mrozu w ciągu dnia. Temperatury ukształtują się na poziomie od 7 stopni na południu kraju, do 9 w centrum i na zachodzie Polski. Eksperci wskazali na jeszcze jeden, konkretny problem, z którym nasi rodacy zmierzą się na cmentarzach.

Pogoda na 1 listopada. Gęste mgły w prognozach

1 listopada wypada w niedzielę. Polacy masowo ruszą na cmentarze. Zrobi się tam tłoczno, więc trzeba uważać na złodziei i kieszonkowców. Ostrzegamy tym bardziej, że lokalnie widoczność będzie mocno ograniczona.

- Gdzieniegdzie silne zamglenia, początkowo także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, zwłaszcza na północy - przestrzega IMGW w synoptycznej prognozie na 1 listopada.

Na mapie Instytutu widać prognozowane mgły w województwach:

pomorskim

warmińsko-mazurskim

zachodniopomorskim

Na ten moment Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie planuje ostrzeżeń meteo. Jeżeli takowe się pojawią, to wówczas poinformujemy o tym w naszym serwisie.

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