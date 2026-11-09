Nawet -6 stopni w najbliższych godzinach! Zima już tu jest. Nie ma złudzeń

W najnowszej prognozie pogody dla Polski widać sporo sygnałów, że kalendarzowa zima zbliża się wielkimi krokami. Odczujemy to chociażby w nocy z 9 na 10 listopada. IMGW zapowiada konkretny mróz!

- Temperatura minimalna od -6 stopni na południowym wschodzie, do 0°C na zachodzie kraju. Na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu, nad ranem także na południowym zachodzie miejscami słabe opady deszczu, a w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem - wyliczają eksperci z Instytutu.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza IMGW na noc z 9 na 10 listopada

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 10 listopada

We wtorek pogoda solidnie da się we znaki Polakom. Będzie zimno, a o poranku kierowcy i piesi powinni zwrócić uwagę na niebezpieczne warunki i ograniczoną widoczność.

- Rano i przed południem, głównie we wschodniej Polsce, silne zamglenia oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Słabe opady deszczu, początkowo również miejscami deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie przejściowo śniegu - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w synoptycznej prognozie na 10 listopada.

Wysoko w górach porywy wiatru osiągną 80 km/h, powodując zawieje śnieżne. Na nizinach eksperci nie spodziewają się silnego wiatru.

Prognozowane temperatury maksymalne na 10 listopada dla największych miast i okolic:

Suwałki, Białystok, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Bydgoszcz - 2-3 stopnie

Warszawa, Poznań, Szczecin - 4 stopnie

Kielce, Koszalin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław - 5 stopni

Rzeszów, Lublin, Kraków, Katowice, Opole, Zielona Góra - 6 stopni

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że nieprzyjemne zimno będziemy odczuwać przynajmniej do 11 listopada. W czwartek ma nastąpić ocieplenie, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju. Temperatury maksymalne poszybują do 12-13 stopni Celsjusza. Analizy meteorologów będziemy uzupełniać w "Super Expressie".

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