Deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna to nie wszystko. Paskudna pogoda pokrzyżuje sobotnie plany

Prognoza IMGW na 14.11.2026

Prognoza na sobotę. Jak podają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwy deszcz, a nawet śnieg.

- Lokalnie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu także na terenach podgórskich Karpat, wysoko w Karpatach opady śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Na termometrach maksymalnie od 4°C do 8°C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat 2°C, 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

- W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 55 km/h, powodujące zawieje śnieżne – przestrzegają synoptycy.

Noc z soboty na niedzielę (14/15 listopada)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (14/15 listopada) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i północnym wschodzie okresami wzrastające do dużego; nad ranem lokalnie na południu także wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego w obszarze mgły.

- Miejscami silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 200 m, lokalnie osadzająca szadź – informują eksperci.

Temperatura minimalna od -3°C do 1°C, chłodniej w kotlinach karpackich około -5°C, cieplej miejscami w rejonie wybrzeża około 3°C.

- Wiatr słaby, na północy i północnym wschodzie okresami umiarkowany, na środkowym i wschodnim wybrzeżu także porywisty, z kierunków południowych, na południu miejscami zmienny – czytamy.