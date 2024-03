W weekend przeżyjemy "termiczny rollercoaster". 17 stopni, burze i śnieg!

Jaka będzie pogoda w dniach 15-17 marca? Prognoza IMGW na weekend zapowiada "termiczny rollercoaster"

Powiedzenie "w marcu jak w garncu" idealnie pasuje do pogody w najbliższy weekend. W dniach 15-17 marca przeżyjemy - jak określają synoptycy - "termiczny rollercoaster". Na początku weekendu aura będzie typowo wiosenna - dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju, a do tego pierwsze, wiosenne burze. Z kolei w niedzielę (17 marca) temperatura drastycznie spadnie i to o prawie dziesięć stopni Celsjusza! Przydadzą się ciepłe kurtki, grube czapki i rękawiczki, tym bardziej, że prognozowane są opady śniegu. Szczegóły prognozy IMGW na weekend poniżej.

Początek weekendu pogodny we wschodniej części kraju, ale - jak zapowiada IMGW - "od zachodu stopniowo wraz z frontem ciepłym przemieszczać się będzie strefa zachmurzenia i opadów deszczu". Mogą pojawić się pierwsze, wiosenne burze. W niedzielę (17 marca) pogoda ulegnie gwałtownej zmianie. We wschodnich i północnych regionach Polski spadnie śnieg. Temperatura nieznacznie przekroczy w tej części kraju 0°C. Na południu najcieplej – około 10°C . Zmiany w temperaturze będą drastyczne, porównując prognozowane 15-17°C w piątek i sobotę.

Prognoza IMGW na weekend. 17 stopni i burze, a potem gwałtowne ochłodzenie!

W piątek (15 marca) - jak prognozuje IMGW - "Polska znajduje się w zasięgu niżu znad Morza Północnego". Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny. Napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Spadek ciśnienie. Na termometrach maksymalnie od 10°C w Zakopanem i na północy kraju do 17°C w zachodnich regionach.

Sobota (16 marca) to kontynuacja pogody z piątku, ponieważ - jak informuje IMGW - "Polska pozostanie w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Morza Północnego przemieści się nad Skandynawię". - Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą chłodne fronty atmosferyczne. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, ale po południu na zachód kraju zacznie już napływać chłodniejsza masa powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Temperatura maksymalna od 10°C na północy kraju do 16°C na południu.

W niedzielę (17 marca) gwałtowne ochłodzenie i to w całym kraju, ponieważ znajdziemy się w chłodnej masie pochodzenia arktycznego. Jedynie w południowej części Polski polarne morskie powietrze, nieco cieplejsze, co odbije się w temperaturze. Na południu wciąż miejscami dwucyfrowe wartości na termometrach, do 11°C. Z kolei - według prognozy IMGW - "Polska północno-wschodnia będzie w zasięgu odsuwającego się na wschód niżu znad Bałtyku, w strefie oddziaływania frontu okluzji". Na północy kraju maksymalna prognozowana temperatura to wartości nieco powyżej zera.

Nadchodzi termiczny rollercoaster🎢🌡️Piątek z temperaturą do 17°C na zachodzie - idealnie na start weekendowych planów.Sobota trochę spuszcza z tonu, ale nadal trzyma się mocno w strefie "nie muszę już nosić czapki" 16°C.Niedziela postanawia, że czas na cieplejsze ubrania i… pic.twitter.com/aGNCNhmz2O— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 14, 2024

