Pogoda w Polsce. Wiosna od 14 marca? Optymistyczna prognoza

Czwartek, 14 marca, to kolejna data przyjścia do Polski wiosny - informuje serwis Fanipogody.pl. Po kilkudniowym ochłodzeniu temperatura znów zacznie rosnąć, a do tego pojawi się więcej słońca, ale od początku. Pogoda w naszym kraju zacznie się zmieniać z powodu aktywności wyżu z północno-zachodniej Afryki, dzięki któremu do Europy zacznie napływać ciepłe powietrze znad Atlantyku. Do Polski i innych krajów centralnej części kontynentu dostarczą je z kolei liczne niże, które będą również pompować powietrze z południa Europy na północ.

Dalsza część tekstu poniżej.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej

Z każdym dniem coraz cieplej. Do kiedy utrzyma się wiosna?

Temperatury zaczną rosnąć już w środę, 13 marca, ale naprawdę ciepło, bo 15-16 stopni, zrobi się tylko na zachodzie. Na wschodzie kraju jeszcze do czwartku, 14 marca, włącznie utrzyma się 5-8 kresek, ale później zrobi się naprawdę ciepło. W całej Polsce termometry pokażą w kolejnych dniach ok. 15 kresek, ale to nie koniec dobrych wieści. Na przełomie drugiej i trzeciej dekady marca ma być jeszcze cieplej, bo ok. 20 stopni. Według najnowszych prognoz wiosna nie utrzyma się jednak do końca marca, bo w ostatnich dniach miesiąca znowu można się spodziewać ochłodzenia.