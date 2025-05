Do Polski nadciągają burze. Gdzie będzie najgorzej? Prognoza IMGW na 31.05.2025

Burze od Małopolski po Mazury. To nie wszystko! [Prognoza IMGW na 27.05.2025]

Pogoda na sobotę

Pogoda w maju nas nie rozpieszczała - nie ma co ukrywać, była momentami bardziej jesienna, niż wiosenna. Czy to się skończy? Co czeka nas ostaniego dnia maja? Jak się okazuje będzie ciepło, na termometrach nawet 26°C, ale nadciągają burze.

Prognoza pogody na 31.05.2025

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę (31 maja 2025) zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, po południu, na południu kraju miejscami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu lub burze.

- Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 20 mm - podaje IMGW.

Temperatura 31 maja

W sobotę będzie ciepło! To dobra wiadomość, biorąc pod uwagę temperatury, jakie mieliśmy w maju.

- Temperatura maksymalna od 20°C na północy, w centrum około 21°C, do 26°C na południu, chłodniej na wybrzeżu, od 14°C do 17°C - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywach do 55 km/h, w burzach około 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda na jutro. Noc z soboty na niedzielę (31.05.2025/1.06.2025)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (31.05.2025/1.06.2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo, na południu kraju miejscami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu i możliwe burze.

- Natomiast nad ranem na zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i na krańcach zachodnich miejscami opady deszczu - dodaje IMGW.

Temperatura minimalna od 9°C na Kaszubach i Podhalu do 13°C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, tylko po północy na zachodzie kraju południowo wschodni.

Prognoza IMGW. Pogoda w Europie

Jak informuje IMGW, częściowo zachód i południe Europy znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże. Polska od zachodu dostawać się będzie pod wpływ płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad południowej Skandynawii, która będzie przemieszczać się na wschód kraju. Z zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

