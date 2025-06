Burze z gradem i ulewne deszcze atakują. To nie wszystko! Fatalne prognozy

Spis treści

Pogoda na jutro: Burze i deszcze już w nocy z 1 na 2 czerwca

Na mapie z ostrzeżeniami IMGW dla Polski widzimy dominację żółtego koloru. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) przed burzami pojawiły się na południu kraju. Wszystko wskazuje na to, że ostrzeżenia będą przedłużone. Noc z niedzieli na poniedziałek nie będzie spokojna. - W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z opadami gradu - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- W drugiej połowie nocy opady i burze stopniowo będą zanikać. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie do 30 mm. W czasie burz, zwłaszcza początkowo, porywy wiatru do 75 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 80 km/h, w Karpatach do 65 km/h - czytamy w prognozie synoptycznej na najbliższą noc. Niestety, poniedziałek nie wygląda lepiej.

Pogoda na poniedziałek: Burze i ulewy nie odpuszczą! Ponuro za oknami

IMGW podaje, że 2 czerwca w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Polacy powinni przygotować parasole oraz kurtki przeciwdeszczowe. Warunki na drogach nie będą należały do najłatwiejszych!

- Przelotne opady deszczu, a zwłaszcza w południowej połowie kraju, również burze, lokalnie z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz do około 35 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. Wysoko w górach porywy do 60 km/h - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na poniedziałek.

Zalecamy śledzenie mapy z ostrzeżeniami IMGW i lokalne komunikaty meteo. W czasie burz należy zachować szczególną ostrożność!

Najnowsza prognoza IMGW. Temperatura 2.06.2025

Burzom i opadom będą towarzyszyć wysokie temperatury. Nie odnotujemy upałów, ale w wielu regionach Polski zrobi się gorąco. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni Celsjusza na północy, około 24°C w centrum, do 27°C na południu i wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 16°C - czytamy w prognozie IMGW na 2 czerwca.

Z prognoz na pierwszą dekadę czerwca wynika, że czekają nas niespokojne dni. Doniesienia meteorologów będziemy codziennie aktualizować w "Super Expressie".