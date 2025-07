Czy środa przyniesie wytchnienie od deszczu? Prognoza IMGW na 30.07.2025 nie pozostawia złudzeń

W nocy z wtorku na środę (29/30 lipca) dużo ciemnych chmur i przelotny deszcz na północnym wschodzie. - Na krańcach północno-wschodnich prognozowana suma opadów do około 15 mm – informuje IMGW. Na pozostałym obszarze wreszcie bez opadów, a deszcz, i to słaby, przelotny, możliwy głównie nad morzem oraz na Podhalu. Uwaga na mgły, które na północnym zachodzie miejscami mogą ograniczać widzialność do 500 metrów.

Najbliższa noc najchłodniejsza w kotlinach górskich, tam na termometrach od 8°C do 10°C. Na pozostałym obszarze od 11°C do 14°C. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam około 15°C. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko w Sudetach południowo-zachodni. Początkowo wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h – prognozuje IMGW.

Środa (30 lipca) powinna wreszcie przynieść nieco odpoczynku od deszczu. Padać będzie, ale już tylko słabo i przelotnie. W zachodniej Polsce suma opadów do około 10 mm, zaś na krańcach północno-wschodnich do 15 mm i tam opady mogą mieć umiarkowane natężenie. To będzie chłodny, lipcowy dzień. Najzimniej na północnym wschodzie, w kotlinach górskich oraz nad morzem, tam 18-19°C. W centrum około 22°C, zaś najcieplej w południowo-wschodniej Polsce, tam na termometrach do 23°C. - Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 55 km/h – przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 2 dni (COSMO 2.8) #IMGWlive pic.twitter.com/MwBpNRYovb— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 29, 2025