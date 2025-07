Koniec lipca z pogodą w kratkę! Deszcz i burze pożegnają lipiec – gdzie będzie najgorzej?

Jaką pogodą w ostatnich godzina lipca przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)? Noc ze środy na czwartek (30/31 lipca) pogodna, jedynie miejscami na północy oraz zachodzie więcej ciemnych chmur i tam może spaść przelotny deszcz. Nie ma jednak mowy o ulewach, jakie kilka dni temu przeszły przez Polskę. Noc dość chłodna, w kotlinach górskich na termometrach zaledwie 8-9°C. Na pozostałym obszarze od 10°C do 13°C, zaś najcieplej w nocy na Pomorzu, tam 14-15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Lipiec pożegna nas deszczem, ale tylko przelotnym. W południowej Polsce możliwe też burze, wówczas prognozowana suma opadów to 10-15 mm. Najchłodniej na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą 18-19°C. W centrum około 22°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 23-24°C. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na zachodzie porywisty, nad morzem okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h – zapowiada IMGW.

Co najważniejsze, synoptycy nie przewidują wydawania w czwartek (31 lipca) ostrzeżeń meteorologicznych przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. - Widzimy powolną stabilizację w pogodzie - mówiła podczas środowej (29 lipca) konferencji prasowej Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.

Sierpień przywita nas podobną pogodą. W prognozach pojawiają się przelotne deszcze i burze, a temperatura maksymalna utrzyma się w granicach 20-25°C.

Źródło: IMGW

