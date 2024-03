ZAPIERA DECH

Z wulkanu bucha błękitna lawa! To nie efekty specjalne, a wyjątkowe zjawisko przyrodnicze

Gdy mowa o lawie, w pierwszej sekundzie pojawia się w głowie obraz gęstej, jadowicie czerwonej magmy. To jednak nie jest jedyny kolor, w którym występuje. We wschodniej części Jawy, na Indonezji, istnieje wulkan, z którego wypływa błękitna lawa! To nie wytwór efektów specjalnych, a zachwycający cud natury. Jak powstaje?