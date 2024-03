Taka będzie pogoda w środę. Prognoza IMGW na 13.03.2024

Noc z wtorku na środę (12/13 marca) będzie pochmurna. Deszcz lub mżawka na przeważającym obszarze kraju. Nieco mniej opadów w zachodniej części kraju. Deszcz ze śniegiem możliwy nad ranem na Podhalu. - Na krańcach południowych, poza Sudetami, opady okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm - zapowiada IMGW. Wysoko w Tatrach może przybyć 5-10 cm śniegu. Uwaga na mgły, szczególnie w drugiej części nocy. Mogą one ograniczyć widzialność do 100-200 m. Noc dość ciepła, z temperaturą od 1°C do 6°C. - Wiatr słaby, na ogół z kierunków północnych, jedynie na wschodzie z kierunków wschodnich, a nad morzem zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

Środa (13 marca) to kontynuacja pochmurnej i deszczowej pogody. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach - śnieg. Miejscami spadnie 5-10 cm białego puchu. Mgły, ograniczające widzialność do 200 m mogą występować nawet przed południem. Duże różnice w temperaturze pomiędzy poszczególnymi regionami. Termometry pokażą od 4°C na północnym wschodzie i miejscami na południu. Ponadto około 8°C w centrum i miejscami nad morzem, do 10-13°C w zachodniej części Polski. - Wiatr na ogół słaby, w centrum i na południu z kierunków północnych, na zachodzie z kierunków zachodnich, na wschodzie z kierunków wschodnich. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, miejscami może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Co z pogodą wiosną i latem? Więcej w artykule Fatalna prognoza długoterminowa na wiosnę i lato 2024. Polacy zweryfikują urlopy

Źródło: IMGW

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej