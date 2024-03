Potężny front w drodze do Polski

Jak informuje IMGW, tydzień, 11-17 marca, po kilku słonecznych dniach, będzie wyjątkowo deszczowy. Opady nie będą miały charakteru intensywnego, ale przelotny, co nie zmienia faktu, że chmury zasnują niebo na kilka najbliższych dni. Do tego dojdzie spadek temperatury, ale tylko w okresie 11-13 marca. Najgorzej zapowiada się poniedziałek, gdy deszczowi i kilku kreskom na termometrze, wyłączając zachód Polski, gdzie będzie ich nawet 15, będą towarzyszyły mocne podmuchy wiatru, sięgające 60 km/h.

Ochłodzenie do środy, 13 marca, włącznie

We wtorek, 12 marca, od 2 stopni na północnym wschodzie (w nocy możliwy niewielki przymrozek), przez 8 w centrum, po 12 na zachodzie. Deszcze głównie na północy i południu, a przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie. Znacznie osłabnie za to prędkość wiatru. Z kolei w środę, 13 marca, będzie od 5 do 12 kresek. Cały czas najcieplej na zachodzie, gdzie nadal prognozowane jest najwięcej przejaśnień.

Środa bez przymrozków, temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie do około 12°C na zachodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie. Stopniowo zanikające opady deszczu będą się utrzymywać nad południową i południowo-wschodnią częścią Polski. Czwartek przyniesie zachmurzenie umiarkowane do dużego ze słabymi opadami deszczu, które występować będą jedynie miejscami. Temperatura maksymalna od 7°C na wschodzie do 14°C na zachodzie - informuje IMGW w prognozie na tydzień, 11-17 marca.

Ocieplenie na weekend, 16-17 marca, ale nadal deszczowo

Znacznego ocieplenia można się spodziewać 15 marca i w weekend, 16-17 marca, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo, więc trudno planować aktywność na świeżym powietrzu. W piątek będzie 10-16 kresek na termometrach, a opady możliwe na wschodzie. W sobotę na przeważającym terenie Polski 13-15 kresek, ale będziemy się zmagać z przelotnym deszczem. Podobnie będzie wyglądać pogoda w niedzielę, a aż 16 słupków rtęci pokażą termometry na południu kraju. Nadal będzie przelotnie padać.