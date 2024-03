i Autor: simardfrancois/cc0/Pixabay.com Mrozy, i to sięgające nawet minus 20 stopni, zbliżają się powoli do północnej Europy

Gdzie będzie najgorzej?

Nadchodzą siarczyste mrozy! Temperatura spadnie do minus 20 stopni. Zima nie daje o sobie zapomnieć

Mrozy, i to sięgające nawet minus 20 stopni, zbliżają się powoli do północnej Europy. Takie temperatury będą oczywiście występować tylko nocą i są prognozowane dla trzech państw: Norwegii, Szwecji i Finlandii. W tym regionie zima nie chce odpuścić, zwłaszcza że mrozy będą występować na zmianę z opadami śniegu. Niskie temperatury dotrą też do Polski.