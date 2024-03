Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 15.03.2024

Im bliżej weekendu, tym coraz więcej prognoz potwierdza, że najbliższe dni w Polsce to wysokie temperatury i mniej deszczu niż na początku tygodnia. Tak też wynika z prognozy IMGW na 15.03.2024. Noc z czwartku na piątek na przeważającym obszarze Polski bez deszczu, jedynie miejscami na zachodzie i północy słaby deszcz lub mżawka. Nadal nocami i poranku mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 200 m. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat i we wschodnich regionach kraju. Tam około zera na termometrach i przygruntowe przymrozki do -2°C. W centrum około 5°C, a najcieplej w zachodniej części Polski - 8°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.W piątek (15 marca) w ciągu dnia nieco więcej chmur, a na zachodzie przelotny deszcz. Do późnego poranka możliwe mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Duże różnice w temperaturze, ale cieplej niż na początku tygodnia. Od 9°C na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 13°C w centrum, do nawet 18°C na południowym zachodzie. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - informuje IMGW.

Z wulkanu bucha błękitna lawa! To nie efekty specjalne, a wyjątkowe zjawisko przyrodnicze

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej