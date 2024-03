Radykalna zmiana pogody. Na to czekaliśmy. Krótkie spodenki pójdą w ruch

Mnóstwo opadów i marznący deszcz, a potem wydarzy się to! Złapaliśmy się za głowy [Prognoza IMGW na 12.03.2024]

Prognoza dla Polski. Poprawa pogody od czwartku, 14 marca

W czwartek, 14 marca, znowu mamy poczuć, że zbliża się wiosna, bo szykuje się poprawa pogody - informuje Twojapogoda.pl. Po ochłodzeniu i przelotnych opadach deszczu, które jednak przeszły nad całym krajem, temperatura ma znów rosnąć i, co najważniejsze, ma być coraz więcej przejaśnień. Stanie się tak dzięki temu, że na aurę w Polsce będzie mocno oddziaływał antycklon znajdujący się nas wschodnim Kazachstanem, który ma się dostać nie tylko do naszego kraju, ale i Europy Centralnej.

W czwartek, 14 marca, termometry pokażą od 10-11 stopni na północy i na wschodzie do maksymalnie 14 kresek na południu i zachodzie. W całej Polsce będzie się przejaśniać i nie powinno już padać. Podobna pogoda, choć z kolejnym wzrostem temperatury, czeka nas w piątek, 15 marca. W całym kraju 12-16 stopni, lokalnie nawet 18, a najwięcej rozpogodzeń na południu.

Pogoda na weekend, 16-17 marca. Kolejne ochłodzenie i deszcz

Niestety dobra pogoda nie utrzyma się do weekendu, 16-17 marca. Mimo że w sobotę nadal będzie ciepło, bo ok. 15 kresek, to wrócą chmury z przelotnym deszczem, a w niedzielę czeka nas z kolei następne ochłodzenie.

