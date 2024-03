W święta padnie rekord ciepła? Ze święconką bez kurtki, termometry ostro w górę!

Umyliście okna na święta? Będzie trzeba zrobić to jeszcze raz! Powód szokuje

Obrazki jak z horroru. Z nieba spadają gęsi, ryby i żaby. Co się dzieje?!

To nie Apokalipsa

Deszcz i wichury do 100 km/h. Fatalne prognozy! [Pogoda na 29.03.2024]

Wielkanoc 2024 może być rekordowo ciepła

Już od wielu dni kolejne prognozy pogody na Wielkanoc sugerowały, że nadchodzące święta będą ciepłe i słoneczne. Potwierdzili to też niedawno synoptycy IMGW w rozmowie z reporterem "Super Expressu". Z najnowszej, opublikowanej w piątek (29 marca) pogody IMGW na przełom marca i kwietnia, będącym zarazem weekendem świątecznym, wynika, że przed nami ciepła Wielkanoc z wysokimi temperaturami i pogodnym niebem. Szczególnie ciepła ma być Wielka Sobota (30 marca). Tego dnia może zostać pobity rekord temperatury w marcu. W 1990 r. w Nowym Sączu termometry wskazały 25,6°. Taka temperatura kojarzy nam się raczej z letnim urlopem niż Wielkanocą. Czy rzeczywiście może paść rekord ciepła? Poniżej szczegóły.

🌡Aktualne prognozy na najbliższe dni zapowiadają nam bardzo ciepłe Święta Wielkanocne ☀⚠ Istnieje duże prawdopodobieństwo pobicia rekordu dla marca 25,6° Nowy Sącz (1990 r.)😮🐣Mogą to być również jedne z najcieplejszych Świąt Wielkanocnych w historii pomiarów.#IMGW pic.twitter.com/RXWmI6Q4hm— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 26, 2024

Pogoda w Wielką Sobotę. Prognoza IMGW 30.03.2024

Według prognozy IMGW na weekend, w sobotę (30 marca) "Polska będzie w zasięgu zatoki bardzo rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią i północną Europą". - Na północy i zachodzie kraju zaznaczy się mało aktywny front atmosferyczny. Nad Polskę będzie napływać bardzo ciepłe powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Co z temperaturą? Jeśli rekord ciepła w marcu padnie to na południu Polski. Dla Małopolski, Opolszczyzny oraz Dolnego i Górnego Śląska prognozowane są 24°C. To wartości poniżej rekordu z Nowego Sącza, ale lokalnie termometry mogą wskazywać wyższe wartości. Na pozostałym obszarze powyżej 20°C. Najchłodniej na północnym wschodzie, Warmii, Mazurach i nad morzem. Tam nieznacznie poniżej 20°C.

Pogoda w Wielkanocną Niedzielę. Prognoza IMGW 31.03.2024

Co z pogodą w Wielkanoc? Niedziela (31 marca) - jak prognozuje IMGW - będzie dniem, w którym "Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad północnymi Niemcami. Z południa nadal napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie". Ciśnienie spadnie. Nadal bardzo ciepło, ale nieco chłodniej niż w sobotę. Ostatniego dnia marca najcieplej na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam termometry wskażą 22°C. Na północy kraju 15-16°C.

Pogoda w Lany Poniedziałek. Prognoza IMGW 1.04.2024

Jaka będzie pogoda na początku kwietnia? Czy Lany Poniedziałek nas "zmoczy". Według prognoz IMGW 1 kwietnia "Polska będzie pod wpływem kolejnego niżu znad Niemiec, z zachodu ku centrum przemieszczać się będzie strefa frontu okluzji". - Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, które wypierać będzie na wschód cieplejszą masę powietrza - czytamy w komunikacie. Powolny spadek ciśnienia, a na termometrach znowu lekki wzrost w porównaniu do poprzedniego dnia. Najchłodniej na północy, lekko poniżej 20°C. Z kolei w centrum oraz na Górnym i Dolnym Śląsku 23°C. Najcieplej w Małopolsce, do 24°C.

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej