Pogoda na Wielkanoc. Idzie ocieplenie, 20 stopni powyżej zera na termometrach

Od wielu dni prognozy pogody na Wielkanoc zakładają, że nadchodzące święta będą okresem ciepłej, niemal letniej aury. Temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Potwierdza to kolejny model pogodowy zaprezentowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wynika z niego, że początek tygodnia będzie jeszcze dość chłodny, z temperaturami w granicach 6-10 stopni w poniedziałek (25 marca). W nocy i nad ranem możliwe przymrozki.

Z każdym kolejnym dniem zacznie robić się coraz cieplej. We wtorek (26 marca) termometry w zachodnich regionach kraju pokażą 13-15 stopni Celsjusza. Dwucyfrowe wartości również we wschodniej Polsce. W środę i czwartek (27-28 marca) temperatura w wielu miejscach kraju zbliży się do granicy 20 stopni Celsjusza, a przekroczy ją w Wielki Piątek (20 marca). Świąteczny weekend zapowiada się na jeszcze cieplejszy. Marzec możemy pożegnać z temperaturami na poziomie 24 stopni Celsjusza na południu Polski. To wartości typowe dla lipca lub sierpnia, a nie przełomu marca i kwietnia.

Jaka pogoda na początku kwietnia 2024?

Nowy miesiąc również przyniesie ciepło, w Lany Poniedziałek (1 kwietnia) nadal powyżej 20 stopni w znacznej części kraju. Dwucyfrowe wartości na termometrach również w nocy.

Jak długo będziemy cieszyć się ciepłem? Załamanie pogody nadejść ma w pierwszych dniach kwietnia. Wtedy temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni.

Od wtorku zacznie robić się cieplej📈 i to będzie wstęp do tego co czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach. Od piątku prognozowana maksymalna temperatura🌡️ przekroczy 20°C🔥#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/lSOGKFys7H— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 24, 2024

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej