Deszcz ze śniegiem, a nawet burze! Jest jeszcze jeden poważny problem [Prognoza IMGW na 25.03.2024]

Początek kalendarzowej wiosny nie przyniósł Polakom wymarzonej pogody. Przydają się za to parasole. O ile w weekend można było liczyć na dwucyfrowe temperatury na plusie, o tyle już początek tygodnia zapowiada ochłodzenie. Spójrzmy najpierw na prognozę na noc z niedzieli na poniedziałek (24/25 marca 2024). Na południu, wschodzie i północnym wschodzie możliwe będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i południowym skraju Polski temperatury spadną poniżej zera. Lokalnie możliwe krótkotrwałe oblodzenie dróg i chodników - do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność. Teraz spójrzmy, co nas czeka w ciągu dnia.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 25 marca 2024

W poniedziałek niebo zostanie przykryte przez chmury, choć na terenie całego kraju pojawią się również przejaśnienia. Niestety, parasoli i kurtek przeciwdeszczowych nie możemy schować do szaf.

- Wystąpią przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie możliwe burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 55 km/h - podaje IMGW w prognozie na 25 marca.

Według mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żadne województwo nie uchroni się przed opadami. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, czyli zimowych akcentów nie zabraknie. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od stopni Celsjusza na północy do 10°C na południowym wschodzie, nieco chłodniej, około 5°C, w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat.

Najcieplej będzie w okolicach Rzeszowa, Lublina, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i Szczecina. W dużych miastach nie uświadczymy jednak dwucyfrowych temperatur. Na takowe trzeba będzie poczekać przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Prognozy na kolejne dni i okres świąteczny będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

