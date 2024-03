Jaka będzie pogoda w sobotę 23 marca?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę (23 marca 2024) w dzień zachmurzenie będzie duże i całkowite, w centrum i na południu z większymi przejaśnieniami.

- Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, suma opadów do 10 mm; w górach również opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W centrum i na południu możliwe burze - czytamy na stronie IMGW.

Co ciekawe, termometry mogą wskazać nawet 18°C! Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna od 6°C, 8°C na północy i północnym zachodzie, około 15°C w centrum i na południu do 18°C na południowym zachodzie. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem.

- Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju porywisty, miejscami w porywach do 65 km/h, z kierunków zmieniających się z przewagą zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w górach porywy do 80 km/h - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (22.03.2024/23.03.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (22.03.2024/ 23.03.2024) zachmurzenie będzie duże, na zachodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum miejscami opady deszczu, na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie miejscami suma opadów do 15 mm. W Małopolsce przyrost pokrywy śnieżnej w górach o około 10 cm. Na Podkarpaciu w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w górach o około 20 cm. Temperatura minimalna od -1°C na południu i północnym wschodzie do 2°C w centrum i 3°C nad morzem. Lokalnie przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

