Pogoda w Polsce. Front atmosferyczny przejdzie w weekend, 23-24 marca

W drugiej połowie tygodnia, 18-24 marca, możemy się przygotować na niewielkie, ale jednak, ocieplenie - informuje serwis Fanipogody.pl, przestrzegając jednocześnie przed tym, co wydarzy się w weekend. W najbliższych dniach na pogodę w Polsce zaczną wpływać po kolei niże atlantyckie, co jest równoznaczne z pojawieniem się opadów. O ile wzrostowi temperatury od środy, 20 marca, będą jeszcze towarzyszyć przejaśnienia, to później, a zwłaszcza w weekend, 23-24 marca, niebo spowiją chmury.

W sobotę i niedzielę będzie padał głównie deszcz, ale nie tylko, bo zgodnie z prognozami w północno-wschodniej Polsce i na terenach podgórskich pojawią się opady śniegu. Jakby tego było mało, w samych górach mogą w tym czasie przejść śnieżyce. Na przeważającym obszarze kraju można się spodziewać temperatur sięgających maksymalnie 10 stopni, kilkanaście kresek może się pojawić w sobotę.

