Pogoda na Wielkanoc 2024. To stanie się tuż przed świętami! Totalna zmiana

Prognoza pogody na Wielkanoc. Temperatura wzrośnie do 20 stopni

- Prognozy na Wielkanoc nie są jednoznaczne, widać ochłodzenie spływające na koniec marca i początek kwietnia. Na razie jest to odległy termin. Prognozy trzeba aktualizować. Czy będzie padał śnieg? Tego na ten moment nie można przesądzić - tak mówił naszemu reporterowi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski na przełomie lutego i marca. Co prognozy na Wielkanoc 2024 zakładają obecnie?

Scenariusz temperaturowy według GFS na najbliższe 14 dni zakłada, że ostrego ataku zimy nie ma się co spodziewać. Nawet jeśli dni będą chłodniejsze, to i tak słupki rtęci pokażą kilka stopni powyżej zera. Co więcej, model pogodowy zakłada ocieplenie tuż przed Wielkanocą. W czwartek (28 marca) gdzieniegdzie termometry wskażą we wschodniej Polsce 12-14 stopni, jednak fala ciepła dotrze do Polski w świąteczny weekend. W sobotę (30 marca) temperatura w niemal całym kraju wzrośnie do kilkunastu stopni Celsjusza. Na Wielkanoc, czyli okres 31 marca - 1 kwietnia prognozowana temperatura na w niektórych regionach to nawet 20 stopni Celsjusza. Czyżby wiosna rozgościła się w Polsce na dobre? Wiele na to wskazuje, jednak warto pamiętać, że prognoza długoterminowa sprawdza się rzadziej niż przewidywania na 2-3 dni.

Źródło: IMGW

Prognoza numeryczna #GFS +14 dni👇ℹ️ niska sprawdzalność prognozy >7 dni <50%ℹ️ prognozowane temperatury będą ulegać zmianie w kolejnych realizacjachℹ️ scenariusz cieplejszego niż w latach 1991 - 2020 tygodnia od 25 do 31.03 wg dzisiejszych prognoz z większym… pic.twitter.com/0hufjF6oKz— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) March 18, 2024