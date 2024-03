Ekstremalna pogoda w Polsce i anomalie! Ten miesiąc jest wyjątkowy

Bardzo ciepły marzec, meteorolodzy mówią o anomaliach. "Miesiąc ekstremalnie ciepły"

Marzec będzie najcieplejszym trzecim miesiącem w historii Polski? Co prawda teraz znów nadchodzi ochłodzenie, ale temperatury ostatnio nas rozpieszczały. Bywało po kilkanaście stopni Celsjusza, a oznaki wiosny widoczne są w całej Polsce. Co na to naukowcy? Tegoroczny marzec można uznać za "miesiąc ekstremalnie ciepły" - piszą w nowym komunikacie meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Średnia anomalia względem warunków z lat 1991-2020 wynosi plus 3,4 stopnie Celsjusza. "Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny marzec można, jak na razie, uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie" - piszą meteorolodzy na stronie IMiGW.

Jest ciepło, ale rekord ciepła w Polsce padł ponad sto lat temu. 1921 rok przyniósł aktualne rekordy

Najwyższa anomalia została zanotowana w Jeleniej Górze. Tam temperatury były o 5 stopnia wyższe, niż wynosiła norma w okresie 1991-2020. "Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne w połowie drugiej dekady marca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 4,0°C (Suwałki) do 9,2°C (Wrocław)" - przekazuje IMiGW. Co ciekawe, rekordy wysokich temperatur w Polsce padały nawet ponad sto lat temu! Najwyższa zanotowana temperatura w Polsce to 40,2 st. C w Prószkowie na Opolszczyźnie w dniu 29 lipca 1921, na drugim miejscu z tą samą datą jest Zbiersk w Wielkopolsce (40 st.), na trzecim Kończewice w kujawsko-pomorskim (39,6 st.) w dniu 11 lipca 1959 roku.

