Niepewna pogoda na Wielkanoc 2024. Powrót zimy może zaskoczyć Polaków. Ekspert analizuje prognozy

Na początku 2024 roku przekazywaliśmy czytelnikom prognozy długoterminowe, które zahaczyły o Wielkanoc. Na początku marca wiemy więcej, choć zdaniem Grzegorza Walijewskiego z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) obecne prognozy również trzeba traktować "z gwiazdką". Skupmy się najpierw na prognozach na najbliższe kilka dni. Według naszego rozmówcy, czeka nas "wybuch" wiosny. Temperatury powyżej 10 stopni nie będą niczym nadzwyczajnym. To dobre wieści dla wszystkich tych, którzy niespecjalnie przepadają za zimą. Pytanie, czy ta ostatnia zamierzała już na dobre wynieść się z Polski. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Pogoda na Wielkanoc 2024. Niepewne prognozy. Zima powróci?

Nasz dziennikarz zapytał eksperta z IMGW, czy jest szansa na rychły powrót zimy. Okazuje się, że ochłodzenie może nadejść pod koniec pierwszego tygodnia marca lub podczas drugiego.

- Incydentalne sytuacje, temperatury poniżej zera pojawiać się mogą, zwłaszcza w nocy. Odnotujemy przygruntowe przymrozki, nawet na 2 metrach wartości mogą być ujemne. Możemy to nazwać zimowymi akcentami i nie dotyczy to tylko gór, ale również terenów nizinnych - powiedział nam Grzegorz Walijewski.

Co ciekawe, eksperci z IMGW, analizujący prognozy długoterminowe i porównujący je z temperaturami maksymalnymi z ostatnich 30 lat, mówią o marcu z temperaturą powietrza powyżej normy. Inaczej wygląda za to kwiecień, który zgodnie ze znanym powiedzeniem - lubi przeplatać. Ma to znaczenie w kontekście Wielkanocy, ponieważ wypada ona 31 marca i 1 kwietnia.

- Podobnie było rok i dwa lata temu, kwiecień i maj mieliśmy chłodniejsze. Prognozy na Wielkanoc nie są jednoznaczne, widać ochłodzenie spływające na koniec marca i początek kwietnia. Na razie jest to odległy termin. Prognozy trzeba aktualizować. Czy będzie padał śnieg? Tego na ten moment nie można przesądzić - wyjaśnił naszemu dziennikarzowi ekspert z IMGW.

Z prognozy długoterminowej, opartej na modelu ECMWF wynika, że w 13 i 14 tygodniu (25-31 marca, 1-7 kwietnia) wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia sumy opadu powyżej 10 mm dla całej Polski wynosi powyżej 50. Na razie trudno powiedzieć, czy będzie to tylko deszcz, czy może śnieg postanowi o sobie przypomnieć. Prognozy będziemy regularnie aktualizować.

