Ostatnimi czasy regularnie informujemy naszych czytelników o wiosennych temperaturach, które jeszcze w lutym zdominowały Polskę. O wyraźne ocieplenie i prognozy na marzec 2024 roku zapytaliśmy Grzegorza Walijewskiego, rzecznika IMGW. Ekspert wyraźnie zaznaczył, że miesiąc luty jest najcieplejszy w historii pomiarów. - Wartości temperatury średniej, przekraczają 5 stopni Celsjusza praktycznie w całym kraju. Oznacza to, że mamy do czynienia z termiczną wiosną - wskazał Walijewski. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby początek marca przyniósł drastyczne zmiany. Wręcz przeciwnie, wiosna chce się rozgościć w Polsce.

Na ten moment średnia temperatur na terenach nizinnych dla lutego 2024 roku wynosi aż 5,9 (!) stopnia Celsjusza. Cały czas mówimy o kalendarzowej zimie, więc niektórych takie wartości mogą zszokować. - Temperatura minimalna wyniosła -6,6, odnotowaliśmy ją w Suwałkach. Anormalna sytuacja - przyznał Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zostawmy jednak luty i skupmy się na marcu.

- Początek marca przyniesie "wybuch". wiosny. Na termometrach zobaczymy wartości powyżej 10 stopni. W ciągu dnia regularnie będziemy mieli 10-15 stopni. Widzimy ciepłe masy powietrza, które wpłyną na pogodę w Polsce. W pierwszym tygodniu marca, przez cały czas panować będzie wiosenna aura. Model globalny GFS jest wyjątkowo zgodny z modelem ECMWF. Pod koniec pierwszego tygodnia marca może się delikatnie ochłodzić - przekazał naszemu dziennikarzowi rzecznik IMGW.

Na południu kraju termometry powinny wskazać powyżej 16-17 stopni. To już nawet nie wiosna, a namiastka wczesnego lata. - W prognozach długoterminowych marzec wygląda na miesiąc z temperaturami delikatnie powyżej normy wieloletniej - podsumował Grzegorz Walijewski. Czy tak rzeczywiście będzie? Codzienne prognozy będziemy rzecz jasna omawiać w naszym serwisie.

