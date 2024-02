W nocy z wtorku na środę nadal zachmurzenie duże, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie i tam będą występować słabe opady deszczu. Większe przejaśnienia na krańcach północno-zachodnich oraz na południowym wschodzie, gdzie lokalnie będą się tworzyły mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów.

Temperatura najniższa na Pomorzu 0 st. C, a przy gruncie spadnie do minus 2 st. C. Na pozostałym obszarze kraju dosyć ciepło, przeważnie od 3 do 6 st. C. Najcieplej będzie na południu Polski do 7 st. C - informuje IMGW.