Starcie wiosny z jesienią pod koniec lutego! Pogoda zwariowała [Prognoza IMGW na 27.02.2024]

Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Na początku tygodnia sygnalizowaliśmy naszym czytelnikom wzmożoną aktywność wiosny w kraju. O zimie z prawdziwego zdarzenia już mało kto pamięta, choć teoretycznie do 21 marca takowa obowiązuje w kalendarzu. Tymczasem prognozy na wtorek nie zwiastują powrotu zimy, a wręcz przeciwnie. W nocy z poniedziałku na wtorek, jedynie na Przedgórzu Sudeckim i w górach możliwy jest delikatny minus. Opady deszczu pojawią się na północy i zachodzie Polski, w Tatrach dodatkowo deszcz ze śniegiem. - Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m - przekazuje IMGW. Na to powinni zwrócić uwagę przede wszystkim kierowcy. A co nas czeka w ciągu dnia? Prognozę na wtorek znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 27 lutego 2024

W ciągu dnia odnotujemy sporo chmur, jedynie na południu i na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe. Tam też pojawi się najwięcej słońca. Parasole przydadzą się na północy i zachodzie - deszcz powinien spaść na Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Zachodnim Pomorzu i w województwie lubuskim. Jesienne akcenty dadzą się nam we znaki, ale pozytywnych wieści jest więcej.

- Miejscami pojawią się zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, od północnego zachodu skręcający na północny i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h - podaje IMGW w prognozie na 27.02.2024.

Wtorek będzie ciepłym - jak na końcówkę lutego - dniem. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10 stopni Celsjusza do 15°C, na Podkarpaciu i w Małopolsce cieplej 16°C, 17°C, a na Pomorzu chłodniej od 5°C do 7°C. Na 16 stopni mogą liczyć również mieszkańcy Lubelszczyzny. Paradoksalnie najgorszym pomysłem będzie wycieczka nad morze, bo w okolicach Gdańskach termometry pokażą jednocyfrowe wartości.

Na ten moment nic nie wskazuje na powrót zimy do Polski. Niebawem przekażemy w naszym serwisie konkretniejsze prognozy na marzec 2024 roku.