Ciepłe pożegnanie lutego, nawet 17°C. Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, w ostatnich dniach lutego "pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka niżowa związana z niżem przemieszczającym się znad Francji nad Morze Śródziemne". - Na wschodzie kraju jeszcze zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego - czytamy w komunikacie. W środę (28 lutego) od zachodu rozbudowywać się będzie wyż i to on wpłynie na pogodę w Polsce w drugiej połowie tygodnia, również w weekend. Wraz z nadejściem marca napłynie do nas dość ciepłe powietrze. Nieco chłodniej tylko na północy.

Poniedziałek (26 lutego) przywitał nas porannymi mgłami, ale po ich ustąpieniu będzie pogodnie. Słaby deszcz jedynie we wschodniej części kraju, a w Tatrach chwilami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Ciepło, termometry pokażą maksymalnie od 11°C do 15°C. Dużo chłodniej na północy kraju, od 6°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h - informuje IMGW.

We wtorek (27 lutego) w północnej i zachodniej części Polski deszcz. W pozostałych regionach pogodnie i ciepło, bo od 10°C do 15°C na termometrach. Na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 16-17°C. Najchłodniejszym regionem kraju będzie Pomorze, z temperaturą maksymalną w granicach 5-7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, od północnego zachodu skręcający na północny i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Środa (28 lutego) zapowiada się jako dzień deszczowy. Więcej słońca jedynie w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Najchłodniej na północy i zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą od 5°C do 9°C. W centrum około 10°C, a najcieplej na południowym wschodzie. Tam temperatura maksymalna od 12°C do 15°C.

Ostatni dzień lutego przyniesie deszcz na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Nad resztą Polski więcej słońca, ale nieco chłodniej niż ostatnio, bo od 7°C do 12°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, wschodni i południowo-wschodni - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda na marzec. Wiosenne temperatury na początku miesiąca

Marzec przywita nas słoneczną pogodą, jedynie na krańcach zachodnich opady deszczu. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą maksymalnie 7°C. Tam też silniejszy wiatr, w porywach do 60 km/h. Na północy kraju od 9°C do 13°C, zaś w regionach południowych od 12°C do 15°C. Podobna aura w weekend. Sporo słońca, deszcz możliwy jedynie na wybrzeżu. Najchłodniejszym regionem kraju będzie Suwalszczyzna. IMGW nie prognozuje silniejszego wiatru.

