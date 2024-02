Pogoda popsuje plany. Opady deszczu to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2024]

Podczas ostatniej wizyty u dziadków, jak zwykle bywa przy weekendowych pogaduszkach, temat zszedł na pogodę. Wtem dziadek pokręcił głową, mówiąc, że "To nie będzie dobry rok!". Po czym na dowód wyciągnął zeszyt, w którym razem z babcią skrzętnie zapisali swoje obserwacje, mające prognozować pogodę na każdy miesiąc 2024 roku.

Najpierw warto byłoby wspomnieć o samej metodzie słów kilka - według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) kolejne dni aż do Wigilii możemy prognozować pogodę na kolejne miesiące nowego roku. I tak - jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd. Dlaczego akurat w taki sposób? Być może jest to związane z tym, że dawniej 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest również przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Metoda jest bardzo łatwa - deszczowy dzień zapowiada deszczowy miesiąc, a słoneczny dzień, słoneczny miesiąc et cetera. Czyli - jeśli przykładowo 15 grudnia był słoneczny dzień, oznacza to, że marzec kolejnego roku będzie piękny i pełen słońca!

Jaki będzie 2024 rok? Ludowa prognoza "Od św. Łucji"

Z zapisków moich dziadków wynika, że niestety pogodowo rok 2024 pozostawi wiele do życzenia. Według przepowiedni niemal cały rok będzie pochmurny, a miesięcy słonecznych będzie bardzo niewiele.

14 grudnia 2023 panowało duże zachmurzenie, była mgła, co świadczy o pochmurnym lutym. W marcu z kolei (jeśli wierzyć ludowej prognozie) czeka nas jeszcze... śnieg! Ci, którzy czekają na słoneczną wiosnę mogą się nieco, rozczarować ponieważ z prognozy wynika, że kwiecień i maj będą pochmurnymi miesiącami, w których słonecznych dni doświadczymy niewiele. Pierwszym słonecznym miesiącem będzie czerwiec, tutaj jednak prognozowany jest też wiatr. Podobna prognoza przedstawia się na lipiec. W sierpniu z kolei będzie pochmurno i deszczowo, podobnie jak we wrześniu. Z przepowiedni wynika, że pierwsza połowa października będzie deszczowa, natomiast w drugiej połowie miesiąca czekają nas przejaśnienia. Listopad nas pogodowo nie oszczędzi - będzie pochmurno, do tego silny wiatr i przelotne opady. W grudniu z kolei pochmurno, spadnie śnieg.

