Mróz do -5 stopni i śnieżyce. Załamanie pogody jest już pewne [Prognoza IMGW na 19.02.2024]

Ten weekend był przyjemny, przynajmniej pod względem pogodowym. Niestety, już prognozy na drugą część niedzieli były gorsze. Temperatury poszły w dół i była to niejako zapowiedź tego, co nas czeka na początku tygodnia. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza, -2°C na wschodzie i południu. Na południu i wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałych regionach zachmurzenie duże i całkowite z postępującymi od zachodu opadami deszczu. W rejonach podgórskich odnotujemy porywisty wiatr. A co nas czeka w ciągu dnia? Zimowe akcenty się nie poddają.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 19.02.2024

Poniedziałek przywita nas konkretnym zachmurzeniem. Na wschodzie Polski i w rejonach podgórskich Karpat odnotujemy opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Deszcz wystąpi we wszystkich województwach. Pogoda będzie nieprzyjemna na terenach nizinnych, a w Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet do około 5 cm.

Synoptycy IMGW podają, że 19 lutego wiatr będzie umiarkowany i porywisty, we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-wschodni, w zachodniej zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Odczujemy zimno. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, około 6°C w centrum do 9°C na zachodzie. Najgorzej będzie na Podlasiu i Warmii i Mazurach - tam temperatura maksymalna na poziomie 1-2 stopni.

Różnice w temperaturach między najchłodniejszym i najcieplejszym rejonem kraju może wynieść nawet 9-10 stopni. Zima jeszcze próbuje zaznaczyć swoją aktywność, więc nie chowajmy ciepłych płaszczy do szaf. Na kolejne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do połowy przyszłego tygodnia. O szczegółach i ew. ostrzeżeniach meteo będziemy informować w naszym serwisie. Do kierowców i pieszych apelujemy o ostrożność - po opadach deszczu lub deszczu ze śniegiem drogi mogą być śliskie, a droga hamowania dłuższa.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE #IMGW ‼️🟠2° WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH (Warta środkowa)🔴3° WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH (środkowa i dolna Odra). Ostrzeżenia hydrologiczne zostały przedłużone. ⏰➡️https://t.co/0Y858gM7Uh pic.twitter.com/UzvHWAKR06— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 18, 2024

