Pogoda popsuje plany. Opady deszczu to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2024]

W połowie lutego informowaliśmy naszych czytelników o fali ciepła nad Polską. Wygląda na to, że w sobotę, na przeważającym obszarze kraju temperatury będą bardzo przyjemne. A te gorsze wieści? W nocy z piątku na sobotę na południu pojawią się lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami również słaby deszcz. Lokalnie drogi zrobią się śliskie. Nad morzem wiatr powieje z prędkością do 60 km/h, co obniży temperaturę odczuwalną. A jak wygląda sobota w ciągu dnia? Na pewno nie powinniśmy chować parasoli do szaf.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na 17.02.2024

W sobotę zachmurzenie będzie duże, choć pojawią się też większe przejaśnienia. Niestety, na przeważającym obszarze kraju ryzyko wystąpienia przelotnych opadów deszczu jest duże. Na mapie IMGW widzimy, że jedynie województwo lubuskie powinno się obejść bez deszczu.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W północnej połowie kraju porywy do 60 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 17 lutego. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza - 9°C na wschodzie, południu i północy do 10°C, 12°C na zachodzie. Na Pomorzu i w okolicach wiatr dość znacznie obniży temperatury odczuwalne.

Nacieszmy się dwucyfrowymi temperaturami, bo na początku przyszłego tygodnia przyjdzie do nas krótkotrwałe, ale jednak ochłodzenie. Prognozy i ostrzeżenia meteo będziemy aktualizować w naszym serwisie.

