Choć wiosenna aura puka do bram Polski, to zima nie zamierza się jeszcze poddawać. Ta teoria znajduje potwierdzenie w prognozie kilkudniowej IMGW. Synoptycy spodziewają się konkretnego ochłodzenia, które nadejdzie do nas pod koniec weekendu (18 lutego 2024). W całej Polsce zapanują jednocyfrowe temperatury, a nocami grozi nam nawet delikatny mróz. - Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich do 1°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 0°C na północy do 3°C na południu - podaje IMGW w prognozach na 18 i 19 lutego. Co to oznacza? Powrót alertów meteo.

Prognoza ostrzeżeń IMGW: Oblodzenie i nieprzyjemna pogoda

Na mapie z prognozą ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy żółte alerty (ostrzeżenia pierwszego stopnia) przed oblodzeniem. Dotyczą one województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Stan nawierzchni nie będzie pomagał kierowcom, więc należy dostosować prędkość do warunków. IMGW nie przesądza, że ostrzeżenia wejdą w życie, ale przy zapowiadanych temperaturach to całkiem realny scenariusz.

Zimowe akcenty zostaną z nami również na początku przyszłego tygodnia. Eksperci zapowiadają delikatne minusy w nocy, a na Podlasiu i w dolnych rejonach województwa małopolskiego możliwe będą opady śniegu. Z racji tego, że modele pogodowe lubią ostatnimi czasy zadziwiać, polecamy przede wszystkim śledzenie codziennych prognoz w naszym serwisie.

Wczoraj opady występowały głównie w zachodniej połowie Polski.Największą dobowa sumę opadów ze stacji synoptycznych zanotowano w Szczecinie 3,5 mm.#IMGW #meteoimgw #pogoda pic.twitter.com/tPqlZe4gei— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 15, 2024