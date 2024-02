Śnieg i mróz popsuje oczekiwania na wiosnę. Wróci zima, padła data

Deszcze ze śniegiem i wichury to nie wszystko. Tutaj pogoda będzie najgorsza [Prognoza IMGW na 13.02.2024]

Śnieg i mróz wrócą w lutym

Ostatnie dni w pogodzie to dodatnia temperatura (również w nocy) i brak śniegu. Prognozy na drugą połowę lutego zapowiadają powrót mrozu i śniegu, jednak zanim to nastąpi, przez kolejne dni aura przypominać będzie raczej wiosnę niż zimę. Temperatura wzrośnie nawet do 15 stopni Celsjusza, a niebo będzie pogodne.

Według dzisiejszej realizacji modelu długoterminowego nadchodzący tydzień na przeważającym obszarze kraju będzie charakteryzował się dodatnią📈 anomalią średniej temperatury🌡️ powietrza względem lat 1991 - 2020 (tydzień ciepły🔴). Od 9 do 12 tygodnia można spodziewać się średniej… pic.twitter.com/DPnEe74TZA— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) February 14, 2024

W ostatniej dekadzie lutego pogoda mocno się zmieni. Napłynie chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Temperatura spadnie, a na wschodzie prawdopodobny jest całodobowy mróz. Na pozostałym obszarze tylko nieznacznie cieplej. Mróz to nie wszystko. Spadnie też śnieg, jednak nie będą to duże śnieżyce. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to zaledwie kilka centymetrów.

Jak pokazują powyższe prognozy, powrót zimy nie będzie ostry. Mimo to wrócimy do przykrych nawyków odśnieżania pojazdów i większego ogrzewania domów i mieszkań. Warto też sprawdzać prognozy pogody na kolejne tygodnie, aby wiedzieć, jak długo śnieżna i mroźna zima zostanie z nami.

Źródło: TwojaPogoda.pl

