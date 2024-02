Potężny wyż nad Rosją. Ogromne mrozy i jeszcze większe ciśnienie

Takiego wyżu dawno nie było, bo nad Rosją ma się rozbudować ośrodek, który przyniesie wyjątkowo siarczyste mrozy, a do tego ciśnienie przekraczające 1 060 hPa - informuje serwis Fanipogody.pl. Zacznie się on kształtować w najbliższy weekend, 17-18 lutego. Jego siła doprowadzi do radiacji ciepła na niespotykaną skalę, czego efektem będzie utrzymanie zimnych mas powietrza przy powierzchni ziemi, co w połączeniu z chłodem spływającym z północy doprowadzi do obniżenia temperatury do nawet minus 60 stopni Celsjusza. Takie mrozy mają się pojawić w regionie na przełomie drugiej i trzeciej dekady lutego.

Pogoda dla Polski. Zima w odwrocie

Jeszcze do niedawna prognozy pogody dla Polski również mówiły o powrocie zimy, i to jeszcze w lutym, ale wszystko zdążyło się zmienić. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, co prawda w naszym kraju ma się ochłodzić w trzeciej dekadzie lutego, ale spadki temperatury nie są już tak duże jak wcześniej. Poprzednie przewidywania mówiły nawet o kilkunastostopniowym mrozie w północno-wschodniej Polsce, ale najnowsze prognozy podają już inne, cieplejsze wartości.

