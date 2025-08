Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek oraz na poniedziałek, 4 sierpnia.

Nocą możliwe burze na wschodzie, rano mgły ograniczające widzialność do 200 m, zwłaszcza na zachodzie i południu.

W poniedziałek przelotny deszcz, na wschodzie burze, temperatury od 18°C do 25°C.

Sprawdź szczegóły dotyczące opadów i wiatru w Twoim regionie!

Noc z niedzieli na poniedziałek (3/4 sierpnia) pogodna, więcej ciemnych chmur jedynie na wschodzie. Tam też możliwy przelotny deszcz i burze. Podczas burz prognozowana suma opadów do 20-30 mm. Uwaga na mgły, które miejscami, szczególnie na zachodzie i południu kraju, nad ranem mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

Najchłodniej w kotlinach górskich, tam na termometrach od 8°C do 11°C. Na pozostałym obszarze 12°C. Najcieplej na wschodzie, tam termometry wskażą 16°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h - zapowiada IMGW.

Poniedziałek (4 sierpnia) z przelotnym deszczem, a we wschodniej Polsce możliwe burze. Prognozowana suma opadów na Mazurach do 10 mm, a na południowym wschodzie do 15 mm. Więcej pogodnego nieba w centrum. Najchłodniej na zachodzie, w kotlinach górskich i nad morzem, tam na termometrach maksymalnie od 18°C do 21°C. Na pozostałym obszarze od 22°C do 25°C. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h - przewiduje IMGW.

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie podobna do tej z poniedziałku. Więcej zmian od środy (6 sierpnia). Będzie więcej chwil ze słońcem, choć gdzieniegdzie wciąż może pojawiać się przelotny deszcz.

Źródło: IMGW

