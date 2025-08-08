IMGW alarmuje o wzroście temperatur w Polsce w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, po okresie wytchnienia od upałów.

Na południu i południowym zachodzie Polski termometry mogą wskazać nawet 30°C, mieszkańcy tych regionów powinni się przygotować na upały.

IMGW zaleca śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania podczas upałów, takich jak nawadnianie organizmu i unikanie słońca.

W sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, czeka nas zróżnicowana aura w całym kraju. Jak informuje IMGW, na północy Polski przewiduje się zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Na południu natomiast zachmurzenie może być przejściowo większe, nawet do dużego. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 23°C do 25°C na północnym wschodzie, około 27°C w centrum, a na południu i południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet 30°C. Na wybrzeżu będzie chłodniej, od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, zmienny.

Gdzie spodziewać się najwyższych temperatur? IMGW prognozuje upały na południu Polski

Najwyższych temperatur należy spodziewać się na południu i południowym zachodzie Polski, gdzie słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 30°C. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na upały i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu oraz unikaniu przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.

W nocy z piątku na sobotę (9/10 sierpnia 2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju okresami wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy, miejscami na północy, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 18°C, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, południowy, w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju wzmagający się do umiarkowanego i miejscami porywistego oraz skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Jak przygotować się na upały?

Eksperci przypominają o kilku podstawowych zasadach, które pomogą przetrwać upały:

Pij dużo wody – nawadnianie organizmu to podstawa.

Noś lekką, przewiewną odzież.

Ogranicz przebywanie na słońcu.

Stosuj kremy z filtrem UV.

Unikaj spożywania alkoholu i ciężkostrawnych potraw.

Pamiętajmy, że upały mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób starszych, dzieci i osób z problemami zdrowotnymi. Dbajmy o siebie i swoich bliskich, aby bezpiecznie przetrwać nadchodzące dni.