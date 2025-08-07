IMGW prognozuje zmienną pogodę na piątek, 8 sierpnia 2025 roku, z różnicami w temperaturze i opadach.

Na północy Polski możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatury wyniosą od 23°C do 28°C.

Sprawdź, gdzie zabrać parasol, a gdzie cieszyć się słońcem, aby nic Cię nie zaskoczyło!

Deszczowa niespodzianka? Gdzie zabrać parasol 8 sierpnia?

W piątek, 8 sierpnia 2025 roku, jak informuje IMGW, czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Miejscami na północy mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Mieszkańcy północnej Polski powinni być przygotowani na możliwość krótkotrwałych opadów.

Upały odpuszczają? Sprawdź temperaturę na 8 sierpnia

Temperatura maksymalna wyniesie od 23°C na północy, około 26°C w centrum do 28°C na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, od 21°C do 22°C. Wiatr będzie słaby, na Pomorzu i wschodzie okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km/h.

Mglista noc? Sprawdź prognozę na noc z 8 na 9 sierpnia 2025

W nocy na zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na północnym wschodzie miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13°C na wschodzie do 16°C na zachodzie i 17°C nad morzem. Chłodniej będzie w kotlinach karpackich, od 10°C do 12°C. Wiatr będzie słaby, na zachodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze zmienny.

Co nas czeka 8 sierpnia?

Podsumowując, piątek, 8 sierpnia 2025 roku przyniesie zróżnicowane warunki pogodowe. Na północy kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a temperatura będzie oscylować w granicach 23°C. W centrum kraju termometry wskażą około 26°C, natomiast na południowym wschodzie możemy spodziewać się nawet 28°C. Nad morzem będzie nieco chłodniej, z temperaturami od 21°C do 22°C. Warto śledzić bieżące komunikaty pogodowe, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

