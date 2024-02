Kalendarzowa zima zbliża się do końca, więc coraz częściej zastanawiamy się, jaka będzie pogoda wiosną. Pojawiają się pierwsze prognozy długoterminowe. Jedną z nich przedstawiło IMGW. Wyliczenia obejmują okres marzec-czerwiec 2024, a więc całą wiosnę. Jakiej więc pogody możemy spodziewać się po zimie?

Prognoza IMGW na marzec 2024. Temperatura i opady

Eksperymentalną prognoza długoterminowa IMGW dotyczy średniej temperatury powietrza i opadu. Według wyliczeń, w marcu 2024 r. "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020". Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej. Nieco wyższe wartości prognozuje się w województwach:

łódzkim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

dolnośląskim,

opolskim.

Prognoza IMGW na kwiecień 2024. Temperatura i opady

Jeśli chodzi o kwiecień 2024 to prognoza długoterminowa IMGW zapowiada ten miesiąc jako chłodny, czyli średnią temperaturą poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych w kwietniu 2024 powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Prognoza IMGW na maj 2024. Temperatura i opady

Co z pogodą na majówkę? Jeśli przyjąć, że aura w pierwszych dniach maja 2024 będzie podobna do tej w całym miesiącu, IMGW prognozuje, że zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów kształtować będzie się w normie wieloletniej.

Prognoza IMGW na czerwiec 2024. Temperatura i opady

Czerwiec 2024 to końcówka roku szkolnego, początek wakacji i lata. Jakiej pogody możemy spodziewać się w tym czasie? To szczególnie ważne, przy planowaniu urlopu. - W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW. Czy to oznacza wcześniejsze nadejście lata w 2024 roku i czerwiec z upałami, a co za tym idzie - także z burzami i deszczem?

Eksperymentalna prognoza długoterminowa to tylko wskazówka. Wskaźniki "powyżej normy", jeśli chodzi o np. temperaturę nie oznaczają wcale, że nie nadejdą zimne dni w poszczególnym miesiącu. Podobnie jest z opadami. Długoterminowe przewidywania względem pogody sprawdzają się z mniejszą skutecznością niż prognoza na kilka dni do przodu. Jeśli zatem chcemy wiedzieć, jaka będzie pogoda wiosną, należy na bieżąco śledzić prognozy w kolejnych dniach i tygodniach.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na marzec–czerwiec 2024🌦️🌡️Pod względem temperatury powietrza kwiecień zapowiada się jako chłodniejszy, a czerwiec jako cieplejszy miesiąc - w odniesieniu do normy wieloletniej.➡️https://t.co/aBzpZG7ddf#IMGW pic.twitter.com/EpYCgIojfT— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 10, 2024

