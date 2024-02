Na słoneczne dni nie ma co liczyć. Parasol wciąż się przyda! Paskudna prognoza

IMGW prognozuje deszczowy tydzień. Na słońce nie ma co liczyć

Jak prognozuje IMGW, "początek tygodnia zapowiada się pochmurny i wilgotny, jednak dość ciepły, jak na tą porę roku". - Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieści się chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Za frontem zacznie napływać coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze znad Atlantyku, które pozostanie z nami do końca tygodnia - czytamy w komunikacie IMGW.

Poniedziałek (12 lutego) pochmurny niemal w całym kraju. Będzie padać deszcz. Temperatury dość wysokie jak na połowę lutego. Na termometrach maksymalnie od 6°C do 9°C. Podobny typ pogody we wtorek (13 lutego). W centrum i na południu kraju nieco więcej chwil ze słońcem. Nadal deszczowo, a na północnym zachodzie spadnie deszcz ze śniegiem. Nieco chłodniej niż w poniedziałek, termometry pokażą maksymalnie od 3°C do 5°C. Nieco silniejszy wiatr, w północnych regionach porywy do 60 km/h. W środę (14 lutego) znów nieco cieplej, z temperaturą maksymalną od 4°C na północy do 8°C na południu. Wiatr osłabnie. W drugiej połowie tygodnia i w weekend nadal sporo deszczu i niewiele chwil ze słońcem. Wciąż ciepło, nawet do 10°C. Nieco chłodniej na północnym wschodzie. Nie grożą nam wichury, jedynie w piątek (16 lutego) nieco silniejszy wiatr.

