Początek tygodnia pełen opadów, a w dodatku wydarzy się to! Alarm drugiego stopnia [Prognoza IMGW na 12.02.2024]

To był polski rekord zimna! –42 stopnie na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Końcówka pierwszej i początek drugiej dekady lutego przyniosły Polsce sporo opadów deszczu. Prognozy IMGW na poniedziałek nie przynoszą przełomu. Już w nocy zobaczymy sporo chmur i niemal w całym kraju pojawią się opady deszczu. W dodatku problemem północnych regionów będą mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Śnieg jedynie w górach, tam też wichury do 90 km/h. Na termometrach plusowe wartości, na południu i na zachodzie nawet do 7 stopni Celsjusza. A jak będzie wyglądał poniedziałek w ciągu dnia? Z pewnością przydadzą się parasole. Synoptycy opublikowali alerty drugiego stopnia i co ciekawe - nie dotyczą one opadów.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 12.02.2024

Początek tygodnia przyniesie raczej ponury klimat. Zachmurzenie będzie całkowite lub duże, jedynie na południu można liczyć na większe przejaśnienia. Kurtki przeciwdeszczowe są jak najbardziej wskazane. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać, że jedynie w Świętokrzyskim mieszkańcy mogą uniknąć opadów. Najgorzej będzie na północy.

- Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami opady deszczu, głównie na zachodzie i południu. Na Pomorzu wysokość opadów około 10 mm - zapowiadają synoptycy IMGW w prognozie na 12 lutego.

Meteorolodzy nie spodziewają się złowieszczych wichur na nizinach i wyżynach, choć miejscami wiatr będzie porywisty. Wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 6 stopni Celsjusza do 9°C, chłodniej na Podhalu i Pomorzu tam 3°C, 5°C. Z mapy wynika, że mieszkańcy Podkarpacia, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa małopolskiego mogą liczyć nawet na 10 stopni. Tym razem najchłodniejszym regionem nie będzie Podlasie. W okolicach Suwałk termometry pokażą ok. 6 stopni.

Warto zwrócić uwagę na ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące roztopów. Obowiązują one na terenie powiatu tatrzańskiego oraz na Dolnym Śląsku - w okolicach Jeleniej Góry i w powiecie karkonoskim. - Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie zalegającej w górach pokrywy śnieżnej, zwłaszcza poniżej 2000 m n.p.m - przekazuje IMGW w komunikacie dla powiatu tatrzańskiego. Prognozy i alerty będziemy aktualizować w naszym serwisie.

W ciągu ostatniej doby opady notowane były na przeważającym obszarze kraju. Były to głownie opady deszczu. 💧Śnieg utrzymuje się głównie na obszarach górskich. Na Kasprowym wierchu śniegu nieznacznie przybyło, z kolei na Śnieżce zanotowaliśmy znaczący zanik pokrywy. ❄️#IMGW pic.twitter.com/caZpW2q4AZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 11, 2024

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej