To był polski rekord zimna! –42 stopnie na termometrze. Jak oni to wytrzymali?

Według statystyk najniższą temperaturę w Polsce odnotowano w Siedlcach na Mazowszu. 11 stycznia 1940 roku termometry pokazały tam –41,0 °C. To prawda, jednak niepełna. Zimniej było 9 lutego 1929 roku w Olecku. Wówczas było tam –42,2 °C. Nieścisłość wynika z faktu, że 95 lat temu Olecko należało do ówczesnych Niemiec, a nie do Polski. Można więc mówić o rekordzie zimna na obecnych ziemiach polskich.

Najzimniejszy luty w historii Polski

Pierwsza połowa lutego w 1929 roku był bardzo mroźnym czasem w środkowej Europie. Widać to chociażby na przykładzie zestawienia najniższych temperatur w historii Polski. 11 lutego w Żywcu (woj. śląskie) było –40,6 °C, a w Olkuszu (Małopolskie) temperatura spadła do –40,4 °C. Dzień później w Poroninie termometry pokazały dokładnie taką samą wartość, jak w Olkuszu. Jednak żadna z tych wartości nie była tak niska jak –42,2 °C odnotowane w Olecku, które obecnie jest polskim miastem leżącym w województwie warmińsko-mazurskim, a w 1929 r. należało do Niemiec.

Rekord ciepła w Polsce. Ile wynosi?

Powyżej wspomniane temperatury już na samą myśl mogą "zmrozić", więc przypomnijmy, że polskim rekordem ciepła jest 40,2 °C. 29 lipca 1921 r. tyle właśnie pokazały termometry w Prószkowie w województwie opolskim. Na podobne temperatury będziemy musieli jednak poczekać do lata.

