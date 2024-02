Pogoda długoterminowa na marzec 2024. Prognozują niespodziewany kontratak zimy

Śnieżyce, wichury i jeszcze to! Paskudna pogoda atakuje [Prognoza IMGW na 6.02.2024]

Wichury do 184 km/h. Niszczycielski żywioł, tutaj wiało najmocniej!

Początek marca to czas, gdy większość naszych czytelników chciałaby poczuć wiosnę. Tymczasem zima bynajmniej nie zamierza opuszczać Polski, a przynajmniej nie podda się tak łatwo. Jeszcze w styczniu, ekspert z CMM IMGW Radosław Droździoł mówił naszemu dziennikarzowi, że pierwsze fragmenty meteorologicznej wiosny upłyną nam w towarzystwie... chłodu. - Przełom lutego i marca wygląda na chłodniejszy niż zwykle. Wtedy zima powinna wrócić. Przeżyjemy zdecydowanie chłodniejszy tydzień. Początek wiosny meteorologicznej może być chłodny - wskazywał specjalista od pogody z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sprawdziliśmy nowe prognozy długoterminowe i wygląda na to, że to realny scenariusz.

Pogoda długoterminowa na marzec 2024. Zima powróci w nieoczekiwanym momencie

Scenariusz, o którym mówił nam ekspert z CMM IMGW potwierdzają również specjaliści z serwisu pogoda.interia.pl. W ich długoterminowych prognozach, pierwsze dni marca są zimne i śnieżne. 1 i 2 marca termometry nie pokażą więcej niż 5 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie Polski możliwy jest nawet minus. Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o pogodzie w ciągu dnia, zatem nocą może być jeszcze chłodniej. Pod tekstem prezentujemy zestawienie modelowe, które również nie jest optymistyczne dla fanów wiosny.

To nie wszystko - na północy i na północnym wschodzie kraju możliwe są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pierwszym tygodniu marca opady będą się przemieszczać w kierunku południowych regionów kraju. Przełom widać dopiero na początku drugiej dekady marca - wówczas do kraju przyjdą dwucyfrowe temperatury i wiosna zacznie wypierać zimę. Czy ostatecznie? Pamiętajmy, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny. W każdym tygodniu będziemy aktualizować doniesienia meteorologów.

Dominacja chłodnych tygodni nadal widoczna w prognozie długoterminowej.Od 8 do 10 tygodnia roku wg dzisiejszej predykcji można spodziewać się na przeważającym obszarze kraju średniej temperatury powietrza poniżej normy (tygodnie chłodne🔵).W analizowanym okresie prognozowane… pic.twitter.com/HsJSquvwZt— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) February 6, 2024

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej