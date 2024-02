Wiosna w lutym?! Szokująca prognoza, w tym regionie nawet 15°C

Potężne załamanie pogody stanie się faktem. Wichury do 180 km/h i śnieżyce to nie wszystko [Prognoza IMGW na 5.02.2024]

Najpierw ochłodzenie, potem potężny skok temperatury

Jak zapowiada IMGW - "w najbliższym tygodniu będziemy pod wpływem układów niżowych, przemieszczających się znad Północnego Atlantyku przez Morze Norweskie nad Skandynawię i Bałtyk". Do Polski napłynie bardzo ciepłe powietrze, które przyniesie temperatury bardziej kojarzące się nam z wiosną niż ze środkiem zimy. Eksperci z IMGW zaznaczają przy tym, że pogoda w nadchodzącym tygodniu będzie bardzo zmienna. Nie zabraknie chwil z ciemnymi chmurami i opadami deszczu. Początek tygodnia będzie też wietrzny. Poniżej szczegóły prognozy z uwzględnieniem konkretnych dni.

We wtorek (6 lutego) pochmurno, jednak w południowej części kraju więcej chwil ze słońcem. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Warmii i Mazurach prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie - przejściowo śnieg. Duże różnice w temperaturze. W nocy na północnym wschodzie mróz, tam termometry pokażą –2°C na północnym wschodzie. Na południowym zachodzie nawet 7°C. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 3°C na północnym wchodzie do 10°C na południowym zachodzie kraju. Nadal wietrznie, porywy wiatru do 65 km/h, a nad morzem nawet 90 km/h.

Środa (7 lutego) zapowiada się jako dzień z opadami. Im bliżej końca dnia, tym większe szanse na deszcz ze śniegiem i śnieg na północnym wschodzie kraju. W nocy z wtorku na środę na termometrach od 1-3°C w północnej Polsce do 6-9°C na pozostałym obszarze. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 3°C na północy do około 10°C w południowych regionach kraju. Znowu będzie silnie wiać, do 70 km/h w całym kraju, zaś nad morzem porywy wiatru osiągną prędkość 90 km/h.

W czwartek (8 lutego) spore ochłodzenie w porównaniu do początku tygodnia. Noc niemal w całym kraju mroźna. W ciągu dnia maksymalnie do 3°C. Odpoczniemy na chwilę od silnego wiatru. - W nocy z czwartku na piątek (8/9 lutego) ciepły front atmosferyczny przyniesie kolejna porcję opadów deszczu, ale na północy kraju przejściowo również deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, lokalnie możliwe opady marznące - prognozuje IMGW. Noc z lekkim mrozem lub temperaturą w granicach zera.

Piątek (9 lutego) to powrót silniejszego wiatru, w porywach do 60 km/h. Duże różnice w temperaturze. Na północnym wschodzie nieznacznie powyżej zera, w centrum około 5°C, zaś na południu Polski nawet 13°C. Wiele wskazuje na to, że przed nami piękna pogoda w weekend (10-11 lutego). W sobotę na południu kraju nawet 15°C. Około 10°C w centrum, zaś na północnym wschodzie maksymalnie do 4°C. Wiatr osłabnie. Jeszcze lepiej zapowiada się niedziela. Deszcz jedynie w zachodnich regionach i na Pomorzu. Termometry pokażą od 8°C na północy do 15°C na południu kraju.

