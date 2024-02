Wichury dołączają do śnieżyc! Pogodowa masakra za oknami [Prognoza IMGW na 1.02.2024]

W poprzednich artykułach informowaliśmy o tym, jaka będzie pogoda na początku lutego 2024. A co z resztą miesiąca? - Ciepłe warunki pogodowe utrzymają się przynajmniej przez ponad tydzień, gdy to głównie rządzić ma pogodą cyrkulacja atlantycka w Polsce - czytamy w treści artykułu na fanipogody.pl. Na drugą dekadę lutego amerykańskie modele pogodowe prognozują zmiany, które mogą przynieść nagłe ochłodzenie i powrót zimowej aury do naszego kraju.

Zanim to jednak nastąpi na pierwsze dni i pierwszą połowę lutego prognozowane są temperatury bardziej cechujące przedwiośnie niż zimę. Możliwe są opady, nawet burze, a także temperatury sięgające 14°C! To wartość typowa dla początku wiosny. Jeszcze w lutym pogoda jednak może się diametralnie zmienić.

Wg🆕 realizacji modelu ECMWF HRES 0,1° nadchodzący tydzień z minimalną📉 temperaturą🌡️ powietrza od -6°C do 8°C oraz maksymalną📈 temperaturą powietrza od -1°C do 14°C. Prognozowana największa suma opadu💧❄️ w przyszłym tygodniu może wystąpić w środę 7 lutego i osiągnąć do 22,0… pic.twitter.com/myqNkZyUpO— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) February 2, 2024

Druga połowa lutego ze śniegiem i mrozem

Kiedy ma być szczególnie zimno? Portal fanipogody.pl zwraca uwagę na okres 19-25 lutego, choć warto też pamiętać, że prognozy długoterminowe zmieniają się częściej niż te krótkoterminowe lub średnioterminowe. Powinniśmy jednak przygotować się na powrót zimy z całodobowym mrozem i śniegiem. Temperatury mogą spaść nawet do -20°C. Warto jednak na bieżąco śledzić prognozy pogody na luty, ponieważ za kilka dni mogą one się zmienić i złowieszcze prognozy, sugerujące powrót srogiej zimy, mogą pozostać jedynie ponurym wspomnieniem.

Według najnowszej predykcji długoterminowego modelu numerycznego nadchodzący tydzień w całym kraju będzie charakteryzował się dodatnią📈 anomalią średniej temperatury🌡️ powietrza względem lat 1991 - 2020 (tydzień ciepły🔴). Siódmy tydzień ze średnią temperaturą powietrza w normie… pic.twitter.com/U1ZIR0XxKg— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) February 1, 2024