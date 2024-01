Załamanie pogody jest już pewne! Śnieżyce to zaledwie początek [Prognoza IMGW na 31.01.2024]

Z prognoz na ostatni dzień stycznia wynikało, że w Polsce odnotujemy opady deszczu i deszczu ze śniegiem. My tymczasem spoglądamy już w kierunku lutego. Nasz dziennikarz rozmawiał o prognozach długoterminowych z Radosławem Droździołem z CMM IMGW. Zdaniem eksperta pierwszy tydzień drugiego miesiąca roku będzie cieplejszy niż zazwyczaj. Modele pokazują, że do 8 lutego zima nie powinna pokazywać groźnego oblicza. Termometry mogą pokazać nawet 10-11 stopni na plusie. Najcieplej będzie na zachodzie i na Dolnym Śląsku. Czy to oznacza, że zima żegna się z Polską? Niekoniecznie.

Pogoda długoterminowa na luty 2024. Zima uderzy w niespodziewanym momencie

Radosław Droździoł z IMGW przeanalizował modele długoterminowe. Podkreślił, że te prognozy mogą jeszcze ulec delikatnym zmianom, ale pewien zarys pogody na luty już mamy. W środku miesiąca temperatury będą się mieścić w zakresie normy wieloletniej. I kiedy wydaje się, że zima jest już w odwrocie, ta pora roku - w dość nieoczekiwanym momencie - wyraźnie zaznaczy swoją obecność

- Z mrozami jeszcze się nie żegnamy. Nawet w ciepłej, pierwszej dekadzie lutego, nocami odnotujemy przymrozki, na Podlasiu temperatury będą ujemne - analizuje ekspert CMM Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Przełom lutego i marca wygląda na chłodniejszy niż zwykle. Wtedy zima powinna wrócić. Przeżyjemy zdecydowanie chłodniejszy tydzień. Początek wiosny meteorologicznej (1 marca - dop. red.) może być zimny - dodaje Radosław Droździoł w rozmowie z serwisem pogoda.se.pl. Nawet w ciągu dnia termometry pokażą temperatury w granicach 0 stopni.

Z prognoz dotyczących opadów wynika, że tydzień 5-11 lutego przyniesie sporo deszczu. Z racji plusowych temperatur śniegu będzie zdecydowanie mniej, jeśli już to będzie się on mieszał z deszczem. Wygląda na to, że w lutym przydadzą nam się parasole. Ekspert uspokaja jednak tych, którzy nie lubią białego puchu. - Takiego przyrostu pokrywy śnieżnej jak w styczniu się nie spodziewamy - podkreśla.

Śnieg może się rzecz jasna pojawić w górach, ale my skupiamy się przede wszystkim na terenach nizinnych. Początek lutego może również przynieść silniejsze podmuchy wiatru. Już w czwartek (1 lutego 2024) na północy porywy mogą dojść do 73 km/h, a na początku przyszłego tygodnia nawet przekroczyć 90 km/h. Codzienne prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

