Prognoza długoterminowa na luty 2024

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił prognozę długoterminową na kilkanaście najbliższych dni. Dzięki niej wiemy, jaka będzie temperatura na początku lutego 2024. Czy mroźna i śnieżna zima prędko do nas wróci, a może nowy miesiąc będzie zapowiedzią rychłego nadejścia wiosny? Szczegóły poniżej.

IMGW informuje, że w prognozach na najbliższe dwa tygodnie "nadal widzimy tylko szarawą wersję jesieni". Co to oznacza? Temperatury dodatnie w ciągu dnia, a niewielki mróz jedynie w nocy, i to tylko w niektórych województwach. Nie będzie jednak bardzo ciepło jak na tę porę roku, choć na przełomie stycznia i lutego termometry mogą w zachodniej części Polski pokazywać wartości w granicach 10 stopni Celsjusza. Przeglądając pogodowe mapy, zamieszczone przez IMGW, warto zwrócić uwagę na środę (7 lutego). We wschodnich regionach kraju temperatura w ciągu dnia ma spaść poniżej zera, zaś w nocy mróz ma dochodzić do 11 stopni. Czyżby pod koniec pierwszej dekady lutego sroga zima wróciła do Polski? Aby to sprawdzić, warto śledzić prognozy długoterminowe w najbliższych dniach. Według realizacji modelu długoterminowego ECMWF EPS, przedstawionej przez IMGW w czwartek (25 stycznia) wynika, że jeśli mróz ma powrócić w lutym 2024 to prędzej w drugiej połowie miesiąca. Z kolei początek lutego prognozowany jest jako ciepły w porównaniu do lat ubiegłych.

Zanim jednak powitamy luty, warto reż rzucić okiem, co z pogodą pod koniec stycznia. Wygląda na to, że rychły, nawet chwilowy, powrót zimy nam nie grozi. Temperatury w ciągu dnia będą dodatnie, acz w nocy w centralnej i wschodniej Polsce najbliższy weekend może być mroźny, jednak bez niebezpiecznych temperatur.

Prosimy panią zimę o update, gdyż w prognozach na 2 tygodnie nadal widzimy tylko szarawą wersję jesieni. Czy to jakiś bug czy już przeszła na home office na północy Skandynawii?#pogoda #IMGW #IMGWCMM pic.twitter.com/Q9jeqIPglX— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 24, 2024

Większa szansa na zimowy luty.Według dzisiejszej realizacji modelu długoterminowego ECMWF EPS nadchodzący tydzień w całym kraju będzie charakteryzował się dodatnią📈 anomalią średniej temperatury🌡️ powietrza względem lat 1991 - 2020 (tydzień ciepły🔴). Od szóstego do ósmego… pic.twitter.com/0S47DSoCgp— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 25, 2024

