Przy planowaniu wakacji kluczową kwestią jest pogoda. Początek 2024 roku przyniósł Polakom siarczyste mrozy i sporo opadów śniegu. Nocami termometry pokazywały poniżej -29 stopni Celsjusza. "Jak jest zima, to musi być zimno" - twierdzili nasi czytelnicy. Pozostawało pytanie, czy taki stan rzeczy utrzyma się na dłużej, czy też szybko schowamy do szafy najcieplejsze kurtki. O prognozę zapytaliśmy słynnego jasnowidza Jackowskiego z Człuchowa, który w swoich przepowiedniach regularnie porusza tematy, wywołujące niemałe emocje. W grudniu Jackowski przewidział w rozmowie z naszymi dziennikarzami konkretny atak zimy. A jak jest teraz? - W roku wojen na świecie, pogoda będzie sprzyjać. Po mroźnym styczniu, w lutym - może nie od początku - przyjdzie ocieplenie, które de facto nie opuści nas do wiosny. Nie twierdzę, że w lutym będziemy mieli wiosnę, ale przyjdzie ona bardzo szybko i będzie ciepła - powiedział "Super Expressowi" Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski widzi bardzo ładną wiosnę. To właśnie w tej porze roku upatruje najprzyjemniejszego okresu pogodowego w 2024 roku. Najczęściej jednak planujemy urlopy na letnią porę roku. I tutaj pojawia się znak zapytania.

- W większości lato będzie ładne, ale na pewno nie tak ładne, jak wiosna. Zimy w tym roku będziemy mieli miesiąc, a potem ruszymy w drogę ku wiośnie - podsumował słynny wróż z Człuchowa.

Wygląda na to, że latem częściej sięgniemy po parasole. Warto zastanowić się, czy nie zacząć wakacji odpowiednio wcześniej. W naszym serwisie będziemy regularnie analizować prognozy długoterminowe, średnioterminowe i codzienne. Dzięki nim na pewno nie przegapicie gwałtownych zmian w pogodzie.

