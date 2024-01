Zatrważające!

70 stopni różnicy w temperaturze w jednym kraju! Pogoda oszalała. Szokujące wyniki pomiarów

Pogoda zaskakuje nieustannie. Czy na terenie jednego kraju temperatury mogą się różnić aż o 70 stopni? Jak się okazuje - zdecydowanie tak! Co więcej, prognozy dla Polski pokazują, że my również zmierzymy się z trudnymi warunkami atmosferycznymi i jest to kwestia godzin.