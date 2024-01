Marznący deszcz, wichury do 120 km/h, a potem wydarzy się to! IMGW alarmuje [Prognoza na 17.01.2024]

Wichury do 100 km/h i siarczyste mrozy to nie wszystko! Tu będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 16.01.2024]

Z prognozy IMGW na 17 stycznia wynika, że niebezpieczne zjawiska meteo zostaną z nami na dłużej. Synoptycy opublikowali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. W nocy z wtorku na środę niemal w całej Polsce pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna ukształtuje się od -15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu, około -7°C w centrum do -4°C, -3°C na zachodzie i nad morzem. Na wybrzeżu i na południu swoje zrobi porywisty wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną. Niestety, w ciągu dnia odnotujemy jeszcze więcej nieciekawych zjawisk pogodowych.

Pogoda na środę. Prognoza IMGW na 17.01.2024

W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy alerty dotyczące opadów marznących. Potwierdza to również analiza synoptyczna. W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na północy, zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat wystąpią opady śniegu.

- Na południu, głównie w górach, lokalnie opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na wschodzie w porywach i w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich do około 70 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr rano w porywach do 80 km/h, po południu do 120 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na 17.01.2024.

Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza do 1°C, chłodniej jedynie na północnym wschodzie - około -5°C. Na mininalny plus mogą liczyć mieszkańcy Dolnego Śląska, Śląska, Opolszczyzny, województw lubuskiego i podkarpackiego.

W nocy również niebezpiecznie. Prognoza na 18 stycznia

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, na południu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i deszcz, okresami marznący i powodujący gołoledź. Temperatura minimalna od -5°C miejscami na północy do 0°C, 1°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie chwilami także dość silny i porywisty, w obszarach podgórskich Karpat w porywach do około 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie skręcający na północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 120 km/h. Polecane jest obserwowanie ostrzeżeń i kolejnych prognoz, które będziemy podawać w serwisie pogoda.se.pl.